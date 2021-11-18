РИАМО - 18 ноя. В Москве и области в четверг будет облачная погода с прояснениями. Максимальная температура воздуха составит 3 градуса тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве воздух прогреется до 0 – плюс 2 градусов, по области – от минус 1 до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 65%. Ближе к вечеру возможны осадки.

Ночью температура воздуха уже держится отрицательная, столбики термометров опускаются до минус 3 градусов. В регион постепенно приходит зима.