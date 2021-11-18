РИАМО - 18 ноя. На заседании выездного совещания штаба по реализации президентского проекта соцгазификации в Талдоме рассмотрели ход исполнения программы, отметили положительную динамику в получении согласий собственников частных газопроводов на догазификацию домовладений. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

На заседании под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина в онлайн-формате присутствовали все главы муниципальных образований региона, представители смежных ведомств.

«Штаб еженедельно рассматривает текущие вопросы, связанные с догазификацией и газовой безопасностью жителей. Сейчас уже построено три четверти от запланированных на 2021 год объемов, но это не повод расслабляться. Заседания штаба будут продолжаться до завершения проекта. Идет большая, кропотливая работа, в которой, помимо «Мособлгаза», задействованы почти все ведомства Московской области. Но эта работа настолько меняет качество жизни людей, что мы все должны относиться к ней очень ответственно», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В повестку встречи также были включены вопросы безопасности при эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах и индивидуальных жилых строениях.

К работе с собственниками, которые отказываются заключать договора техобслуживания газовых приборов или не предоставляют доступ в помещение, по согласованию с Главным управлением региональной безопасности Московской области, будут привлечены участковые.

В рамках реализации пилотного проекта по бесплатной установке датчиков контроля утечки газа в муниципальном жилом фонде председатель штаба Евгений Хромушин дал поручение проработать вопрос качества выполняемых работ, поскольку эстетическая составляющая выполненной работы по установке не всегда соответствует ожиданиям жителей.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке.

Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.