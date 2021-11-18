РИАМО - 18 ноя.Сегодня в России отмечается День рождения Деда Мороза, а также всемирные дни философии и отказа от курения.

С днем рождения, Дедушка Мороз!

Никто точно не знает, сколько лет Деду Морозу. Известно только, что больше 2 тысяч. В первый раз День рождения Деда Мороза отметили в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза».

Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в период сильных холодов, а в Великом Устюге морозы начинаются с 18 ноября.

День отказа от курения

Этот день ежегодно отмечают в третий четверг ноября в нескольких странах мира. Придумали праздник в 1977 году.

В ВОЗ подсчитали, что каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик. Поэтому цель этого праздника — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей.

Еще 18 ноября людей призывают к профилактике табакокурения и информированию общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Всемирный день философии

Этот день начали отмечать в 2005 году. Праздник приходится на третий четверг ноября. Он нужен для того, чтобы ежегодно на глобальном уровне приобщать мировое сообщество к богатству философской мысли.

Еще одна задача Всемирного дня философии — найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных преобразований.​