РИАМО - 17 ноя. Представитель подмосковных Химок стал победителем регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Народный участковый». Александр Герасин рассказал, что еще с детства мечтал стать милиционером и сейчас относится к своей работе с душой.

Майор полиции Александр Герасин занимает должность старшего участкового уполномоченного Сходненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки. В органах внутренних дел он служит уже около 15 лет. Победу в народном конкурсе участковый назвал показателем своей работы на административном участке.

«Главной наградой за победу я считаю поддержку и доверие жителей, которым я всегда стараюсь помочь», - сказал Герасин в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он пояснил, что обслуживает участок, в который входят 30 многоквартирных жилых домов и 116 частных домов, где проживают около 8 тыс. человек. По словам полицейского, он должен знать, чем «болеет» вверенный ему участок.

«Ежедневно приходится взаимодействовать с разными слоями населения. Собираю административные материалы, сопровождаю уголовные дела. Под моим присмотром весь контингент жителей – и благополучный и неблагополучный. Так, например, на участке проживают 20 человек, которые на данный момент находятся на профилактическом и списочном учетах. Поэтому мне нужно отслеживать все изменения, происходящие в жизни граждан на подведомственной территории», - рассказал Герасин.

В работе приходится применять не только знания оперативной обстановки, но и психолого-педагогические навыки.

«У нас сжатые сроки и напряженный режим, поэтому нельзя прийти домой и полностью отключиться от работы», - отметил полицейский.

По его словам, на участке случаются разные происшествия, вплоть до тяжких преступлений, которые зачастую совершаются пьяными людьми.

«Преобладают кражи. Поэтому систематически провожу профилактическую работу с жителями, рассказываю, как не стать жертвой мошенников, сохранить личное имущество, защитить свое жилище», - добавил Герасин.

Он также перечислил главные качества участкового: человечность, эмпатия, интерес с нуждам и проблемам жителей. Благодаря этому у населения возникает доверие к представителям власти.

Герасин имеет ведомственные и муниципальные награды. Несмотря на напряженный график, участковый находит время на семью - супругу и двух детей.

«Моя супруга понимает, что служба в полиции – не просто работа, а состояние души, и во всем старается поддерживать меня», - заключил Герасин.