РИАМО - 18 ноя. В четверг свой день рождения отмечает прославленный ученый, почетный гражданин Московской области, почетный гражданин города Подольска Юрий Григорьевич Драгунов.

Юрий Драгунов - выдающийся ученый мирового уровня в области разработки и внедрения в практику реакторостроения расчетно-теоретических, экспериментальных и конструкторских решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации атомных электростанций нового поколения с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР) и установок с жидкометаллическим теплоносителем.

Более 40 лет Драгунов проработал в Московской области. С 2009 по 2015 годы он был председателем совета директоров промышленных предприятий Подольска.

Драгунов родился 18 ноября 1942 года в деревне Ново-Соловьево Московской области. В 1966 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «физик». Профессор, доктор технических наук (с 2000 года).

Юрий Григорьевич - автор более 300 научных трудов и 55 изобретений. Член-корреспондент Российской академии наук с 2006 года, член совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, заведующий кафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Трудовую деятельность Юрий Григорьевич начал рабочим совхоза «Уваровский 2» в Можайском районе Московской области в 1960 году. С 1966 по 1994 годы был конструктором второй категории, руководителем опытного конструкторского бюро (ОКБ), начальником отдела «Гидропресса» в Подольске.

С 1994 по 1998 годы Драгунов занимал посты заместителя главного конструктора – начальника отделения, главного конструктора – начальника отделения ОКБ «Гидропресс», затем – директора ОКБ «Гидропресс». С 1998 по 2007 годы он был директором – генеральным конструктором Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Труда ЧССР ОКБ «Гидропресс».

С 2007 по 2008 годы Драгунов работал в должности советника директора открытого акционерного общества «Атомэнергопром», с 2008 по 2009 годы – первого заместителя генерального директора открытого акционерного общества «ОМЗ».

С 2009 по 2015 годы был директором – генеральным конструктором открытого акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля».

Драгунов награжден орденом Почета и медалями, почетной грамотой президента Российской Федерации. Лауреат премии совета министров СССР. Заслуженный конструктор РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 22 сентября 2005 года Драгунову присвоено звание почетного гражданина Московской области.