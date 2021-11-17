РИАМО - 17 ноя. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении москвича 1956 года рождения. Его обвиняют в преступлении по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, подозреваемый заключил кредитный договор с банком на сумму более 185 млн долларов. В феврале 2013 года между банком и предпринимателем был заключен договор поручительства, по которому поручитель обязался в полном объеме нести ответ перед кредитной организацией.

Гражданин, имея возможность и обязанность оплаты долга перед банком, решил скрыть свое имущество, подарив собственному внуку две московские квартиры. В 2015 году он также произвел отчуждение четырех земельных участков и двух домов в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах, их общая стоимость составила 335 млн рублей.

Так злоумышленник самостоятельно создал условия, при которых был не способен вернуть долг. В марте 2017 года суд признал предпринимателя банкротом, в отношении него ввели процедуру реализации имущества. В итоге тот же суд признал договоры дарения квартир и сделку по отчуждению имущества недействительными.

По данным СМИ, речь идет о Тельмане Исмаилове, экс-владельце закрытого Черкизовского и других столичных рынков.