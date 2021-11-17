РИАМО - 17 ноя. Вакцинация и соблюдение социальной дистанции существенно снижают риск заболевания коронавирусом, однако не исключают возможность заражения полностью, поэтому если контакт с зараженным уже случился, человеку нужно ограничить общение с людьми, чтобы самому не стать разносчиком инфекции, а также ждать проявления возможных признаков заболевания. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

«Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем», – сказал врач в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что вирус вероятнее всего проявит себя в организме в течение пяти дней.

По словам иммунолога, после контакта с зараженным уже бесполезно предпринимать какие-либо действия по повышению иммунитета с помощью смесей здорового питания и прочих средств самолечения.

Продеус подчеркнул, что укрепить иммунитет и снизить вероятность заболевания сможет только постоянная поддержка организма до контакта с зараженным и вакцинация.

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