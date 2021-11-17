РИАМО - 17 ноя. В городском округе Пушкинский по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне выполнили замену покрытия на 5 участках региональных дорог. Общая протяженность обновленных участков составила 14 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт выполнили с 31,2 по 33,6 км Старого Ярославского шоссе от пересечения с улицей Набережной до съезда на Ярославское шоссе. Также на этой трассе работы провели на участке с 41,1 по 41,8 км рядом со съездом с Ярославского шоссе. Ежедневно здесь проезжает более 15 тыс. автомобилей. По этой дороге жители могут проехать к селу Братовщина, рабочему поселку Правдинский и станции Правда.

Отремонтировали и дорогу на улице Пушкинское поле. По ней можно добраться до детского санатория, логистического центра «Пушкино» и НИИ Химизации лесного производства.

Покрытие обновили на улицах Пушкина, Титова и Мичурина в рабочем поселке Лесной. Эти участки входят в состав региональной дороги М-8 «Холмогоры – Лесной». Рядом находятся ювелирный и лакокрасочный заводы, ДК «Сириус» и школа им. В.В. Матвеева.

В деревне Митрополье новое покрытие обустроили на улице Центральной, по ней жители могут доехать до автодороги А-107.

Благодаря проведенному ремонту для более 30 тыс. автомобилистов и 80 тыс. жителей проезд стал качественнее и безопаснее.