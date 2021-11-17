РИАМО - 17 ноя. На заводе по производству упаковочной продукции в городском округе Ивантеевка запустили новую производственную линию. Теперь там выпускают держатели для стаканов, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

Сегодня компания «Хухтамаки СНГ» – лидер в сфере производства упаковки в стране. Ее продукция поступает как на российские, так и на зарубежные рынки. Компания является одним из старейших партнеров Московской области, ее завод в Ивантеевке работает с 1994 года.

«Общий объем инвестиций компании в регион за этот период превысил 150 млн евро, а численность сотрудников предприятия на сегодняшний день превышает 650 человек. Инвестиции в проект новой производственной линии составили более 200 млн рублей», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Около 30% продукции новой производственной линии будет поступать на продажу в Финляндию, Турцию и Венгрию.

Ежегодно предприятие отчисляет в бюджет Московской области более 190 млн рублей. Также руководство компании поддерживает социально незащищенных граждан региона.