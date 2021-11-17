РИАМО - 17 ноя. В столице разыграли еще 2 квартиры среди тех, кто привился от коронавируса или ревакцинировался с 8 по 14 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жилье разыгрывают в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Однокомнатные квартиры достались Анатолию Алексеевичу (последние цифры номера телефона 71-92) и Егору Николаевичу (последние цифры номера телефона 36-47).

Всего разыгрывается 10 квартир. Шанс есть у всех, кто сделает прививку до 21 ноября. Победителей объявляют по телевидению.

На сегодняшний день привиться от инфекции можно бесплатно по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник. Также сделать это возможно без записи в точках работы выездных бригад в общественных местах.

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