РИАМО - 17 ноя. Правительство РФ прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу, сообщает kp.ru.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

«По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — сказала Попова.

По ее словам, идеи насчет этого вопроса уже есть. Но конечное решение должно быть взвешенным.

«Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», — отметила глава ведомства.

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