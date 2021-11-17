РИАМО - 17 ноя. Десять школьников из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» и получили денежный приз 1 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Финал конкурса состоялся в Международном детском центре «Артек» в Крыму», – сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что еще 12 подмосковных учеников получили по 200 тыс. рублей.



«Победителей выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Ребятам предлагались задания по 4 направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество. Искренне поздравляю наших ребят и благодарю за поддержку родителей, педагогов и наставников. Вы большие молодцы!» – добавила Каклюгина.



Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников.