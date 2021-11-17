РИАМО - 17 ноя. На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве собрали примерно 400 павильонов для остановок. Скоро их установят на улицах мегаполиса, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новые павильоны отвечают современным требованиям комфорта: на них можно будет зарядить устройства с помощью USB-зарядок, увидеть время приезда и указание маршрутов транспорта. А благодаря установленным на них камерам видеонаблюдения и освещению дожидаться автобусов будет безопаснее.

«С начала 2021 года на экозаводе СВАРЗ собрали порядка 400 павильонов нового типа. Сейчас в городе больше 4,5 тыс. остановок оборудованы такими пунктами. Мы устанавливаем их по всему городу, а самые востребованные оборудуем информационными табло и автоматами для пополнения транспортных карт», – сказал заммэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.