РИАМО - 17 ноя. Мужчина, оттолкнувший корреспондентку ВГТРК во время съемки сюжета, задержан. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной деятельности журналистов, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Корреспондентка ВГТРК вела съемку репортажа о деятельности компании ООО «Живые деньги». Чтобы помешать ее работе и принудить журналистку отказаться от распространения материала, ее вытолкнули из помещения. Из-за этого она упала на пол.

В рамках уголовного дела по части 4 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной деятельности журналистов» был задержан мужчина 1976 года, который причинил потерпевшей физический и моральный вред.

Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.