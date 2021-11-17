РИАМО - 17 ноя. Помочь российским туроператорам избежать банкротства сможет продление моратория на возврат денег за несостоявшиеся туры, сообщил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Представители турбизнеса направили в правительство страны письмо с просьбой продлить отсрочку возврата денег клиентам за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры. Согласно доводам письма, около 60% отечественных туроператоров рискуют обанкротиться в случае, если отсрочка по обязательствам возврата денег продлится до 31 декабря 2021 года, как это запланировано на данный момент.

«Думаю, что мораторий должны продлить, потому что те мотивы, по которым он возник, к сожалению, никуда не делись. Если правительство продлит мораторий, это будет правильно и это будет спасительным не только для бизнеса, но и для людей, которые в противном случае не смогут получить ни тур, ни деньги», - сказал Канторович в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что до начала пандемии туроператоры продали людям путевки в страны, которые закрылись и до сих пор не принимают российских туристов. Однако партнеры операторов из закрытых стран не отказываются принимать российских клиентов.

Все эти факторы создают следующую ситуацию: туры не могут состояться, потому что туристов невозможно туда отправить, а деньги за несостоявшиеся услуги уже заплачены в другой стране.

Так, по словам Канторовича, если мораторий завершится в отведенный срок, а люди будут требовать вернуть деньги, то большинство туроператоров обанкротится, а их клиенты не смогут получить ни поездку, ни компенсацию.