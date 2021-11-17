РИАМО - 17 ноя. Рядом с поселком Лопатино в Ленинском городском округе продолжается строительство детского сада, там начали рыть котлован. Учреждение будет рассчитано на 200 мест, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас строители приступили к разработке котлована. Строение дошкольного образовательного учреждения будет занимать площадь 2,9 тыс. кв. м и рассчитано на 8 групп.

«В настоящее время на строительной площадке выполняются работы по устройству бетонного основания и гидроизоляции фундаментной плиты. Работы в графике», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В здании будут расположены спальни и комнаты для занятий, музыкальный и спортивный залы, а также медпункт, пищеблок, административные и вспомогательные помещения.

На территории учреждения расположат детские площадки с теневыми навесами, игровые и спортивные комплексы.

Строительство объекта предусмотрено госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ввести его в эксплуатацию собираются в 2022 году.