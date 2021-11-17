РИАМО - 17 ноя. В проекте нового трехлетнего бюджета Московской области, помимо уже внесенных наказов избирателей, будут учтены предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В среду состоялись публичные слушания по проекту подмосковного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

«Всего к проекту бюджета поступило 82 замечания – от депутатов, комитетов думы, Контрольно-счетной палаты Московской области – все они будут рассмотрены. Также более 50 вопросов поступило от представителей общественности и жителей Подмосковья. Я уже дал поручение профильным комитетам их проработать и подготовить ответы», – сказал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что слушания прошли в очном формате, при этом все желающие могли посмотреть прямую трансляцию.

«Сегодня Подмосковье – лидер по открытости бюджета. Благодаря видеосвязи, а также возможности позвонить на горячую линию, задать свои вопросы в социальных сетях, в публичных слушаниях смогли принять участие все желающие», – отметил Брынцалов.

По словам заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова, в проекте бюджета первоочередное внимание уделяется поддержке здравоохранения и социально незащищенных слоев населения.

«Также бюджет учитывает задачи, поставленные в рамках национальных проектов», – заключил Рожнов.

В 2022 году размер доходов областного бюджета планируется в объеме 763 млрд рублей, расходов – 807 млрд рублей. Параметры консолидированного бюджета следующие: доходы – 965 млрд рублей, расходы – 1 трлн рублей.