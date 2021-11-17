РИАМО - 17 ноя. Более 190 га будет предоставлено сельхозпроизводителю в городском округе Егорьевск. Выданные участки рядом с деревней Лобаново предназначены для растениеводства, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Новые площади получило ООО «Развитие». Предприятие занимается выращиванием, хранением, переработкой и продажей картофеля и зерновых культур.

Глава Минмособлимущества Наталья Адигамова отметила, что решение о передаче компании двух земельных участков площадью 99,5 и 91,1 га было принято в качестве государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

В 2021 году компания уже получала земельные участки по господдержке. Тогда для развития сельского хозяйства предприятию было предоставлено два участка общей площадью 52,5 га рядом с деревнями Тимохино и Лобаново.