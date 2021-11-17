РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В деревне Тетеринки новой Москвы установили барельеф подольского скульптора в память о подвиге красноармейца, информацию о котором ранее нашел руководитель подольского военно-патриотического объединения, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Тетеринки Роговского поселения ТиНАО состоялось открытие барельефа к 80-летию подвига бойца Владимира Шишкина, который своим телом закрыл вражеский ДЗОТ в 1941 году. О его подвиге стало известно около 7 лет назад. Руководитель военно-патриотического объединения «Память» Подольска Игорь Красильников, который много лет работает с поисковиками на территории Роговского поселения, нашел в Центральном архиве Минобороны газету 43-й армии «Защитник Отечества», где была коротенькая заметка о подвиге рядового в деревне Тетеринки.

Автор барельефа, ставшего продолжением мемориала на месте гибели героя, - известный подольский скульптор, участник боевых действий в Афганистане, представитель «Братства десантников» Андрей Плиев. Работа над композицией продолжалась более года. Она изготовлена из бетона, ее вес около 500 кг.

После тяжелейших боев в районе Малоярославца 43-я армия отошла на Нарский рубеж обороны. 12 ноября 1941 года в штаб пришел приказ генерала армии Георгия Жукова о проведении разведки боем усиленными батальонами стрелковых дивизий. На выполнение операции назначили 1-й батальон 12-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии, в котором служил красноармеец Шишкин. Батальон базировался напротив стратегической высоты 180,7, за которую постоянно велись бои.

Когда бойцы вошли в разрушенную деревню Тетеринки и стали просачиваться к подножью высоты, из подвала школы застрочил пулемет. Батальон понес первые потери и солдаты залегли. В этот момент рядовой Шишкин подполз к огневой точке и бросил туда 2 гранаты. Пулемет замолк, бойцы рванули в атаку, но через несколько минут он ожил вновь. И тогда Шишкин бросился к огневому жерлу и закрыл своей грудью амбразуру ДЗОТа. Часть высоты была захвачена, взяты пленные.