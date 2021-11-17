РИАМО - 17 ноя. Ослабленный после заболевания коронавирусом организм особенно подвержен заражению гриппом. Поэтому в первую очередь прививаться от гриппа следует переболевшим Covid-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, входят в новую группу риска по гриппу, сообщает сообщает Nation News.

Последствия от ковида могут не уйти сразу после выздоровления, к тому же сохраняется риск, что болезнь нанесет ущерб внутренним органам. Поэтому для обеспечения защиты организма следует сделать прививку.

Более 54% жителей Москвы, то есть около 6,8 млн человек, уже сделали прививку от гриппа. Сейчас мобильные пункты вакцинации от гриппа в столице закончили работу, однако прививку можно сделать во всех государственных больницах столицы, где оказывают первичную медицинскую помощь.

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