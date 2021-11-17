РИАМО - 17 ноя. По решению мирового судьи судебного участка №361 Басманного района столицы главного редактора «Муз-ТВ» Андрея Разыграева оштрафовали за ЛГБТ‑пропаганду, сообщает пресс-служба суда.

Его признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Разыграеву назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее суд оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» по той же статье КоАП.

Штрафы назначены за трансляцию церемонии вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» из-за внешнего вида некоторых участников мероприятия. Так, TikTok-блогер Даня Милохин был одет в наряд, состоящий пополам из женского платья и мужского костюма, блогер Игорь Синяк нарядился в платье.

Подобный контент может распространяться на ТВ только ночью и обязательно должен иметь возрастную пометку «18+». Телеканал показал церемонию вечером, а возрастная пометка была «6+».