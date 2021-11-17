РИАМО - 17 ноя. За 10 месяцев 2021 года врачи-неонатологи Подмосковья спасли 652 ребенка, которые родились раньше срока, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Среди них 405 малышей имели очень низкую массу тела (меньше 1500 граммов), еще 247 новорожденных – экстремально низкую массу тела (до 1000 граммов).

Достижение по спасению такого количества малышей стало возможным благодаря работе в Подмосковье 7 перинатальных центров, в том числе областного НИИ акушерства и гинекологии, а также созданию трехуровневой системы родовспоможения, которая позволяет женщинам и новорожденным получать своевременную и высококвалифицированную медпомощь, в том числе высокотехнологичную.

«652 ребенка - это не просто цифры, за ними стоят спасенные врачами жизни детей. Мы постоянно работаем для улучшения системы родовспоможения: оснащаем перинатальные центры оборудованием экспертного класса, привлекаем кадры и ведем активную работу по повышению их квалификации», - отметила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Реанимационно-консультативный центр новорожденных, который работает на базе Московского областного перинатального центра, круглосуточно оказывает своевременную неотложную и реанимационную помощь малышам с первых часов жизни. Также при необходимости пациента транспортируют в перинатальный центр по утвержденной системе маршрутизации. За год центр проводит около 1,5 тыс. транспортировок.

«Одна из главных причин рождения недоношенных детей в последние годы – Covid-19. Мы вынуждены экстренно родоразрешать беременных женщин с коронавирусом раньше срока, чтобы сохранить жизнь им и новорожденным», - сказала главный внештатный специалист неонатолог региона Людмила Малютина.

Она призвала женщин прививаться от коронавирусной инфекции при планировании беременности или на сроке после 22-х недель.

В среду отмечается Международный день недоношенных детей. В Подмосковье показатель выживаемости недоношенных детей вырос более чем на 12% за последние несколько лет.