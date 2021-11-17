РИАМО - 17 ноя. Российская столица стала лидером по количеству автомобилей каршеринговых сервисов в пересчете на всех жителей. По состоянию на 2021 год в автопарке Москвы находятся около 28 тысяч машин сервисов каршеринга, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По этому показателю российская столица обошла крупнейшие мегаполисы мира. На втором месте расположился Токио, затем идут Пекин, Шанхай и Санкт-Петербург.

Всего в Москве работает 4 оператора каршеринга. Помимо обычных легковых авто, в столице можно арендовать фургоны, электромобили и машины премиум-класса. При этом пользователи сервиса могут спокойно оставлять нанятые машины на предназначенных для этого местах: все парковки для них бесплатные.

С начала 2021 года услугами каршеринга в Москве воспользовались более 34 млн раз.

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