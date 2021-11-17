РИАМО - 17 ноя. Каждый год Жостовская фабрика декоративной росписи, расположенная в городском округе Мытищи, производит более 21 тыс. изделий, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В 2020 году Жостовскому промыслу исполнилось 195 лет. Мастерам Жостова удается бережно хранить и передавать из рук в руки наследие, которое известно во всем мире с начала XIX века.

При создании жостовской росписи не используются образцы и трафареты. Традиционно в центре рисунка – розы, которые находятся в окружении других цветов. Мастера расписывают свои изделия масляной краской, которая разводится с льняным маслом.

Сейчас Жостовская фабрика производит около 150 форм подносов. Но большинство из них делают по-прежнему вручную.

19 предприятий народных художественных промыслов Московской области представляют свыше 60% видов помыслов данного профиля в стране.

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