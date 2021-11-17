РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольске участковых уполномоченных полиции поздравили с профессиональным праздником, отличившимся вручили награды, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Начальник УМВД России по Подольску полковник полиции Артур Озеров совместно с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка управления подполковником полиции Сергеем Заборным, а также начальником управления по обеспечению общественной безопасности администрации городского округа Андреем Крючковым поздравили сотрудников с Днем образования службы.

Руководители отметили, что профессия участкового является одной из наиболее ответственных в связи с тем, что их профессиональная деятельность напрямую связана с ежедневным общением и помощью гражданам на обслуживаемых территориях.

В завершение мероприятия выступающие пожелали коллегам карьерного роста и семейного благополучия. Также наградили отличившихся представителей службы.