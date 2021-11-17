РИАМО - 17 ноя. Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил участковых уполномоченных с профессиональным праздником. Глава ведомства отметил, что работа участковых требует особой внимательности, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Участковые не только поддерживают порядок на вверенной им территории, но и помогают раскрывать преступления, предотвращать административные правонарушения.

«Практически каждое второе заявление, поступающее в полицию, передается на рассмотрение участковым уполномоченным. Только в текущем году ими установлено свыше 220 тыс. лиц, совершивших преступления», – сказал Колокольцев.

Глава МВД России поблагодарил сотрудников полиции за ответственный подход к работе и добросовестный труд.

По решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории Подмосковья реализуется приоритетный проект «100 участковых пунктов полиции». Он призван обеспечить новые крупные микрорайоны участковыми пунктами. Так планируется повысить уровень общественной безопасности.

День участковых уполномоченных полиции был учрежден в 2002 году. Раньше эту работу выполняли квартальный надзиратель, урядник, околоточный надзиратель, участковый надзиратель, участковые инспектора милиции и участковые уполномоченные милиции.

Сейчас должность называется «участковый уполномоченный полиции». Участковые решают большинство вопросов на вверенных им участках, охраняют жизнь, здоровье, права и свободы граждан. В День участковых полиция проводит торжественные мероприятия, отличившихся сотрудников поощряют и награждают.