РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. В домодедовской больнице заработал второй в Подмосковье центр для проведения процедуры гемодиализа для пациентов с острым поражением почек, сообщил врио главы городского округа Михаил Ежокин.

«Для жителей с заболеванием почек это важная поддержка. На сегодняшний день 20 пациентов, пройдя процедуру, пошли на поправку», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новое оборудование установлено в рамках президентского проекта «Здравоохранение».