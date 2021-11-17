РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Четверым детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир в подмосковном Красногорске в среду, сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации горокруга Дмитрий Волков.

«14 детей-сирот отметят новоселье в этом году, четверым ключи от собственного жилья вручили сегодня вместе с депутатом Мособлдумы Романом Володиным», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в дополнение к главному подарку все ребята получили денежные сертификаты на сумму 80 тыс. рублей и комплекты постельного белья.

«Реализуя поручения губернатора Андрея Юрьевича Воробьева по госпрограмме «Жилище», выполняем главную для всех нас миссию: проявлять заботу о ближних, о тех, кто в ней больше всего нуждается. И эта работа будет продолжена в дальнейшем. Для нас крайне важно, чтобы квартиры были достойны для комфортного проживания», - отметил Волков.

Руководитель муниципалитета поручил, чтобы уже 18 ноября качество жилья сегодняшних новоселов было проверено, в том числе с участием окружного прокурора.

«А ребятам желаю твердо шагать по жизни, успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», - подчеркнул Волков.

По его словам, неслучайно мероприятие по вручению ключей прошло в Молодежном центре Красногорска. Именно здесь находится альма-матер самых творческих и смелых идей талантливой молодежи.

«Знакомство с центром и впечатлило, и расстроило. Например, в компьютерный класс техника закуплена еще в 2009 году. В наш век высоких технологий ребята должны обучаться на оборудовании, которое используется передовыми компаниями, а не пылится на полках музея. Эту ситуацию будем исправлять», - заключил Волков.