РИАМО - 17 ноя. Московское областное управление ФАС России включит сведения об ООО «Беломорскпроект» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от подписания контракта на предоставление услуг по проектированию внутренних газопроводов жилых домов в Кашире, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление госучреждение «Управление строительства» из городского округа Кашира предоставили сведения об уклонении ООО «Беломорскпроект» от подписания контракта.

Согласно представленным сведениям, госучреждение в нужный срок направило в адрес фирмы проект контракта на оказание услуг по проектированию внутренних газопроводов жилых домов, расположенных на территории городского округа Кашира.

В регламентированный срок ООО «Беломорскпроект» не представило заказчику подписанный электронной цифровой подписью проект контракта, уклоняясь от его заключения.

На заседании комиссии Московского областного УФАС фирма также не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Беломорскпроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.