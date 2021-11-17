РИАМО - 17 ноя. В возрасте 80 лет скончался последний министр здравоохранения в истории Советского Союза Игорь Денисов, сообщает ТАСС.

Он занимал пост главы министерства с 1990 года по 1991 год. Также он являлся академиком РАН.

По данным открытых источников, Денисов был преподавателем в столичном медвузе им. Сеченова. Гражданская панихида пройдет в столице 19 ноября. Прощаться с государственным деятелем будут в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.

Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко заявил, что уход Денисова — невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества страны.

«Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР», — сказал он.

Глыбочко добавил, что Денисов внес большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и подготовку медкадров.