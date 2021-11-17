РИАМО - 17 ноя. Московский городской суд признал законным экспресс-тестирование учеников городских школ на Covid-19, сообщает пресс-служба суда.

Суд отказал в иске отцу московской школьницы о признании недействующим приказ городских департамента здравоохранения и департамента образования и науки по раннему выявлению или диагностике коронавирусной инфекции в столичных школах с использованием экспресс-теста на антиген.

Истец полагал, что тестирование является медицинским вмешательством и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его дочери.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объеме.

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