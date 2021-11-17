РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольске открылась новая точка по продаже продукции Истринской сыроварни Олега Сироты.

В своем Instagram-аккаунте подмосковный сыровар рассказал об открытии 3 новых точек, в том числе в Подольске. Теперь жители округа могут купить продукцию Истринской сыроварни в киоске на остановке «Больница» недалеко от ПОКБ на улице Кирова, 38.

Киоск работает ежедневно с 9:00 до 21:00. В нем продаются разные сорта сыра, йогурты и молоко.

Также открыты вакансии продавцов на точку. Нужны ответственные, вежливые, внимательные люди, которые любят свою работу. По вакансии можно связаться с Галиной: 8(929)661-34-91 или прислать резюме на адрес: vacancy@parmezan.ru.