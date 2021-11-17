РИАМО - 17 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о необоснованности жалобы ООО «Автомигтранс» на нарушение администрацией Одинцовского городского округа закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее от ООО «Автомигтранс» в управление поступила жалоба на бездействие администрации Одинцовского городского округа при проведении электронного конкурса на определение подрядчика по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на 2021 год.

По результатам рассмотрения УФАС признало жалобу ООО «Автомигтранс» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Автомигтранс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.