РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 290 тыс. человек, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

В округе продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

«По поручению президента России Владимира Путина прививка бесплатна и максимально доступна. Уже более 287 тыс. жителей нашего округа защитили себя от Covid-19. Среди них более 54 тыс. - люди старше 60 лет», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что помимо 10 стационарных кабинетов в поликлиниках, где требуется предварительная запись, на территории округа работают мобильные пункты вакцинации в ТЦ и МФЦ, а также передвижные ФАПы рядом с железнодорожными станциями, где прививку можно сделать без записи. С собой нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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