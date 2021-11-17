РИАМО - 17 ноя. Генпрокуратура России внесла в Госдуму представление о снятии депутатской неприкосновенности с парламентария от КПРФ Валерия Рашкина, в автомобиле которого ранее была найдена туша разделанного лося, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно правилам, Госдума должна изучить представление Генпрокуратуры в течение недели. Если оно будет удовлетворено, то против Рашкина начнутся следственные действия. Депутату могут предъявить обвинения в браконьерстве.

Рашкин был задержан в Саратовской области в октябре. В багажнике автомобиля, на котором передвигался депутат, была найдена разделанная туша лося. По словам парламентария, он обнаружил животное уже убитым и решил забрать его с собой, чтобы разделать и поделить со знакомым. Депутат также подтвердил, что осознавал незаконность собственных действий.

После инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконной охоте, оно было передано в центральный аппарат ведомства.