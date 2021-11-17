РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Жителям Подольска разъяснили, как планируется использовать здание, возводимое в микрорайоне Силикатная-2 недалеко от детского сада, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на строительство непонятного двухэтажного здание в 50 м от игровой площадки детского сада на проезде Авиаторов, 10А. Он попросил выяснить, что будет в этом здании, и проинформировать родителей, чем в нем планируют заниматься.

Главгосстройнадзор Московской области рассмотрел обращение о строительстве объекта капитального строительства. Во время выезда правообладатель данного земельного участка проинформировал сотрудников ведомства о том, что строящийся объект планируется эксплуатировать как здание автосервиса.

В настоящее время региональный Главгосстройнадзор направил соответствующие запросы в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, администрацию городского округа Подольск, комитет по архитектуре и градостроительству и министерство жилищной политики Московской области. Ведомство планирует получить информацию о правообладателе земельного участка, наличии или отсутствии разрешительной документации.

После получения запрашиваемых сведений Главгосстройнадзор в отношении правообладателя земельного участка проведет проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений примет меры в соответствии с действующим законодательством.