РИАМО - 17 ноя. На дорогах столицы образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, основные трудности наблюдаются на центральных улицах, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В частности, водителям будет трудно проехать по Тверскому бульвару, улице Большой Лубянке, Малому Черкасскому переулку.

Непростая дорожная ситуация наблюдается у станций метро «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Боровицкая».

В 20 часов прогнозируется снижение загруженности московских дорог до 6 баллов, в 21 час – до 4 баллов. Городские трассы будут свободными после 22 часов.