РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Педагог школы №29 из Балашихи Ольга Трунина стала лауреатом первого очного тура Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям-2021» в Казани, она победила в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» и продолжит борьбу за звание абсолютного победителя во втором туре, сообщается на сайте Минпросвещения России.

Финал конкурса проходит в Казани с 15 по 19 ноября. В первом очном туре конкурсанты провели получасовые открытые занятия с детьми и приняли участие в импровизированном конкурсе «4К: командообразование, креативность, коммуникации и критическое мышление».

Лауреатами конкурса в номинациях по 6 направлениям дополнительного образования, а также в номинациях «Наставничество», «Профессиональный дебют» и «Работа с детьми с ОВЗ» стали 9 человек, среди которых оказалась педагог дополнительного образования школы №29 из Балашихи Ольга Трунина.

Абсолютного победителя определят по результатам 2 испытаний второго очного тура. Во время первого испытания «Педагогическое многоборье» участникам предстоит решить задачи на применение образовательных и педагогических технологий и определить стратегию поведения в типовых учебных ситуациях.

Завершит конкурс испытание «Педагогическая риторика» – профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. В рамках дискуссии педагоги выразят свою позицию по актуальным вопросам, связанным со сферой дополнительного образования.

Жюри конкурса включает руководителей образовательных организаций, ученых, представителей министерства просвещения и победителей конкурса прошлых лет.

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждения абсолютного победителя, а также победителей в каждой номинации состоится 18 ноября.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проходит уже в 17 раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. Конкурс дает участникам возможность представить свой профессиональный опыт на всероссийском уровне, приобрести новые знания и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также повышению престижа профессии, статуса педагога.