В эти выходные жителей и гостей столицы ждет множество ярких событий. В Москве состоятся концерты Валерия Меладзе, Елки, Jony и Ноггано, а также пройдет трибьют-шоу «200 по встречной» в честь 20-летия альбома группы t.A.T.u. Кроме того, в этот уикенд можно будет посетить выставку, посвященную Достоевскому, и посмотреть спектакль о жизни Владимира Высоцкого. Чем заняться в столице с 19 по 21 ноября, читайте в материале РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Валерий Меладзе

Заслуженный артист России, чьи песни покорили сердца сразу нескольких поколений, выступит на сцене с сольным концертом. Мужество и благородство артиста, уникальная манера исполнения и композиции, неизменно становящиеся хитами, уже 30 лет привлекают внимание и любовь публики. Мероприятие проводится в формате COVID-free. Билеты можно приобрести на сайте концертной площадки.

Где: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 19 ноября в 20:00

Стоимость: от 6 000 рублей

Елка

В этом году исполняется 10 лет легендарному альбому «Точки расставлены». Также в 2021 году Елка представила свой новый альбом «Без обид», который появился на музыкальных стриминговых сервисах 12 ноября. В программу концерта войдут как новые треки, так и популярные хиты. Мероприятие проводится в формате COVID-free. Билеты на концерт доступны по ссылке.

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, к. 6, клуб 1930

Когда: 19 ноября в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

Певица Перукуа – о гендерной паранойе, красивых русских женщинах и избалованных мужчинах>>

Jony

официальный сайт PAPA Barvillage

Песни молодого певца, начавшего музыкальную карьеру в 2018 году, занимают первые строчки в чартах. В 2021 году Jony получил награду «Лучшая песня» на премии «Муз-ТВ» за композицию «Комета». Треки артиста можно будет послушать в баре Papa Barvillage, билеты доступны на сайте площадки. Начало мероприятия в 20:00, артист появится на сцене ближе к 23:00.

Где: г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 2, стр. 3, бар Papa Barvillage

Когда: 19 ноября в 20:00

Стоимость: от 4 500 рублей

Ноггано

pixabay

В ноябре 2006 года Баста выпустил свой дебютный альбом «Баста I», в который вошли хиты «Моя игра», «Мама» и «Осень». Теперь, 15 лет спустя, дерзкое альтер эго Басты – Ноггано – выступит на одной из лучших клубных площадок столицы. Мероприятие пройдет в клубном формате – двери откроют в 23:00, артист выйдет на сцену в 2:00. Билеты на концерт доступны на официальном сайте Gipsy.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 4, клуб Gipsy

Когда: 19 ноября в 23:00

Стоимость: от 2 600 рублей

«Музыку слушать не дольше 60 минут подряд»: отоларинголог о том, как сохранить здоровье>>

Трибьют-шоу «200 по встречной»

официальный сайт площадки

На концерте в честь 20-летия альбома «200 по встречной» группы t.A.T.u. выступят Манижа, Монеточка, Дмитрий Маликов, группа «Нервы», Даня Милохин, Алена Швец, Вера Брежнева и другие звезды. Организаторы шоу готовят нечто масштабное: ожидается, что на сцене появятся горящая карусель, бензовоз из клипа «Нас не догонят» и симфонический оркестр. Мероприятие пройдет в гибридном формате: зрители смогут посетить живое шоу или присоединиться к трансляции на Lookport.Live. Для офлайн-концерта понадобится QR-код. Билеты можно приобрести по ссылке.

Где: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2, Moscow Media Dome

Когда: 20 ноября в 19:00

Стоимость: от 2 300 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Высоцкий. Рождение легенды»

официальный сайт Московского Губернского театра

Московский Губернский театр представляет обновленную версию музыкального спектакля об известном советском поэте, барде и актере. Создатели постановки пытаются понять, как рождается легенда. Роль Высоцкого здесь примеряют сразу несколько артистов, воплощая разные ипостаси его личности. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте театра. Для посещения спектакля понадобится QR-код.

Где: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 121, Московский Губернский театр

Когда: 19 ноября в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

Новый сезон в Театре имени Пушкина: премьеры, гастроли и первый мерч>>

«8 любящих женщин»

Пьеса французского драматурга Робера Тома отмечает в этом году 60-летие со дня первой постановки. В основе спектакля – детективная история о том, как дамы трех поколений одной семьи пытаются расследовать убийство главы фамилии, совершенное в канун Рождества. Зрителей ждет психоделический абсурд-ноктюрн с элементами черной комедии. Приобрести билет можно по ссылке. Для посещения спектакля понадобится QR-код.

Где: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 16, стр. 1, театр Моссовета

Когда: 21 ноября в 19:00

Стоимость: от 4 000 рублей

Театр Российской армии: уникальное здание, новый спектакль и «шаг до взлета»>>

ВЫСТАВКИ

«Король сюрреализма»

Мультимедийная выставка посвящена творчеству гения сюрреализма – Сальвадора Дали. Гостей удивят парадоксы в сочетании форм, размеров и цветов, «жидкие» предметы, люди без лиц, визуальный обман и фантасмагория сюжетов. Билеты на выставку доступны по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, Artplay

Когда: 15 – 30 ноября

Стоимость: от 550 рублей

Игра на чувствах: как устроены иммерсивные театры в Москве>>

«Достоевскому посвящается»

В экспозицию включены девять произведений живописи, к которым обращался Федор Михайлович Достоевский. Не всегда высказывания писателя носили положительный характер, но они раскрывают его эстетические взгляды на цели и задачи искусства в разные периоды жизни литературного классика. Также на выставке можно будет найти материалы из отдела рукописей Третьяковской галереи и увидеть видеоролик, рассказывающий о Достоевском, его отношениях с коллекционером Павлом Третьяковым и роли писателя в художественной жизни России. Билеты доступны на сайте музея.

Где: г. Москва, Лаврушинский пер., д. 10, Третьяковская галерея

Когда: 12 ноября 2021 – 13 марта 2022

Стоимость: от 500 рублей

«Музей самоизоляции» – выставка о том, как изменились москвичи за пандемию>>

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Король Ричард»

Фильм-биография рассказывает об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Ричард Уильямс сам практически никогда не играл в теннис и мало что понимал в тренировке профессиональных спортсменов, однако его дочери были по-настоящему талантливы.

«Я хочу прыгать с 15 метров и гореть»: каскадер о своей профессии>>

«Медея»

Российская драма, вольная экранизация древнегреческой трагедии, которая вошла в конкурс «Кинотавра». Эта история – о жертвах и поисках себя. Заплатив за счастье невозможную цену, главная героиня оказывается в западне и чувствует себя преданной, а потому жаждет мести.

«Лощина мертвецов»

Отряд специального назначения получил задание остановить нападение на лабораторию по производству биологического оружия. По прибытии на место бойцы узнают, что ученым удалось вывести вирус, который превращает людей в зомби.

Топ‑5 документальных фильмов о легендах нашего времени>>

«Приключения Пильи»

Французский мультфильм рассказывает об озорной девочке-сироте Пилье, живущей на улицах Туманвиля. Однажды Пилья наряжается принцессой, чтобы ускользнуть от стражей замка, и попадает в водоворот приключений. Девочка оказывается единственной, кто может спасти королевство и принца.