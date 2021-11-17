РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил результат ремонтных работ в щелковской гимназии №6, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

В учреждении образования привели в порядок несколько классов и холлов, обновили отделку помещений. И, что более важно, оборудовали 2 новых санузла.

«Пусть программа капитального ремонта не может охватить всю инфраструктуру образования разом, но благодаря грамотному руководству и эффективной реализации бюджета ежегодно школы городского округа Щелково стремятся сделать как можно более комфортными для учеников и педагогов», — сказал Шапкин.

Депутат осмотрел обновленные кабинеты, а также обсудил с директором гимназии реакцию детей и их родителей на изменения.