РИАМО - 17 ноя. В четверг, 18 ноября, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная старту благотворительного проекта «Добро между строк».
Организаторы проекта - федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город», благотворительный фонд «Нужна помощь», соцмедиа «Такие дела» и агентство Nectarin.
В мероприятии примут участие:
- Елена Абрамова, руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети книжных магазинов «Читай-город»;
- Софья Жукова, исполнительный директор благотворительного фонда «Нужна помощь»;
- Михаил Самарский, автор книг для детей, блогер, общественный деятель;
- Алена Хоперскова, шеф-редактор портала «Такие дела»;
- Дмитрий Перцов, креативный директор агентства Nectarin;
- Елена Синаюк, соучредитель центра реабилитации временно бездомных животных «Юна»;
- Дарья Сидельникова, координатор справочной онлайн-службы для онкологических пациентов и их близких «Просто спросить» фонда «Не напрасно»;
- Елизавета Костарева, фандрайзер благотворительного фонда «Подсолнух».
Принять участие в проекте сможет каждый желающий, для этого необходимо купить в розничной сети или интернет-магазине «Читай-город» книгу из тематической подборки (10% от продажи магазин перечислит на благотворительность) или самостоятельно отсканировать QR-код с суперобложки и перечислить на проект любую сумму.
Участники пресс-конференции расскажут:
- в какие сроки будет реализовываться проект;
- по какому принципу составлялась подборка книг;
- на какие цели будут направлены средства;
- каковы задачи проекта.
Для участия в пресс-конференции необходимо аккредитоваться.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.
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