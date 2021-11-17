РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Полицейские в Балашихе в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России» провели встречу со старшеклассниками школы №10, им напомнили об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Цель акции - профилактика наркомании, курения и употребления спиртных напитков, а также предупреждение различного рода правонарушений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них.

В рамках мероприятия школьникам продемонстрировали обучающий фильм о последствиях зависимости от алкоголя и никотина. Также проинформировали ребят о мерах уголовно-административной ответственности за употребление, распространение и хранение наркотических средств.

Сотрудники полиции напомнили и о строгой необходимости соблюдения законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей.

В завершение акции школьникам раздали профилактические памятки и пожелали хорошей учебы.