РИАМО - 17 ноя. В преддверии празднования 80-летия освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков аллея Героев была дополнена еще 3 бюстами полководцев, внесших неоценимый вклад в битве за Москву на Волоколамском направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Имена командира 354-й стрелковой дивизии Дмитрия Алексеева, командира партизанского отряда Бориса Тагунова и командира 64-й отдельной морской стрелковой бригады Ивана Чистякова теперь увековечены на волоколамской аллее Героев.

Для торжественного открытия бюстов были приглашены дочь командира партизанского отряда Наталья Тагунова и председатель совета ветеранов Волоколамского округа Виктор Бахирев.

Позже аллею Героев дополнят еще 3 бюста военачальников, принимавших участие в боях на Волоколамском направлении в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятникам.