РИАМО - 17 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с народным артистом СССР Юрием Башметом, скульптором Ильей Дюковым и юными музыкантами открыл памятник Чайковскому в Клину, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Монумент установлен на территории детский школы искусств – старейшей музыкальной школы Подмосковья, основанной в 1935 году.

«Мне очень приятно сегодня быть здесь с нашим мэтром, Юрий Абрамович (Башмет – ред.) очень востребован во всем мире, но всегда находит время, чтобы уделять нам внимание. Хочу сказать слова благодарности и скульптору Илье Дюкову, который смог все это великолепно воплотить», – сказал Воробьев.

Он также поблагодарил меценатов, которые заботятся о Подмосковье.

«Я хочу пожелать всем детям, которые учатся здесь, а это около 2 тыс. ребят, чтобы вы реализовали свои мечты, чтобы ваши мамы, папы, бабушки и дедушки радовались за вас», – добавил губернатор.

Высота памятника – около 8 м, вес – 23 т. Монумент полностью создан в Подмосковье: гранитный постамент сделали на Долгопрудненском камнеобрабатывающем комбинате, а скульптуру – в литейной мастерской «ЛИТ-АРТ» в Жуковском.

«Хочу особую благодарность выразить Фонду Тимченко, который подарил этот памятник городу, губернатору, который поддерживает школу, развивает культуру во всей Московской области. И, конечно, хочется поздравить автора этого замечательного памятника», – сказал Башмет.

Петр Чайковский изображен во время исполнения своего последнего произведения – Шестой симфонии. В правой руке композитора – дирижерская палочка, слева – пюпитр и Муза – греческая богиня творческого вдохновения, покровительница искусства и наук.

«Шестую симфонию Петр Ильич создал именно в Клину. Надеюсь, дети будут смотреть на эту скульптуру и образ Чайковского будет их вдохновлять», – сказал Дюков.

В Клинской детской школе искусств учатся дети от 3,5 до 18 лет, обучение ведется по 11 специальностям. С 2013 по 2019 год здесь проведена масштабная реконструкция: построили новое здание, которое почти в 4 раза больше предыдущего, с просторными концертным залом и классами. Приобрели музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы.

Всего в Подмосковье работает 188 учреждений допобразования сферы культуры. В них учатся 100 тыс. детей. В 2021-2025 годах построят 2 ДШИ – в городских округах Королев и Люберцы, также капитально отремонтируют еще 5.

По инициативе губернатора в Клину уже 7 лет проходит Международный фестиваль искусств им. П.И. Чайковского. С городом и его окрестностями, усадьбами Майданово и Фроловское, Чайковского связывают 9 последних лет жизни. Здесь написаны балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», оперы «Чародейка» и «Иоланта», и другие знаменитые произведения.

В Клину выдающемуся композитору также установлены памятники: у дома культуры, в музее-заповеднике Чайковского, памятная стела во Фроловском.