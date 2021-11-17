РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил сотрудников и учеников лицея №42 с 50-летним юбилеем учреждения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Здесь созданы все условия для гармоничного развития детей и работы педагогов. В первую очередь, это заслуга руководителей учреждения», – сказал Ружицкий.

Также он поздравил директора образовательного учреждения Елену Юшко. Слова благодарности глава городского округа выразил бывшему руководителю 42 лицея №42 Василию Маркову.

За 50 лет выпускниками лицея стали 11,6 тыс. человек. За последние 5 лет лицей выпустил 28 медалистов. Большинство педагогов – бывшие ученики лицея.