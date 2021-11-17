РИАМО - 17 ноя. В коломенской школе «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья завершили ремонтные работы в рамках реализации программы губернатора «Образование Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Александр Гречищев проверил проведенный ремонт.

В здании обновили инженерные коммуникации, укрепили фундамент, обновили фасад, заменили теплотрассу, закупили новое оборудование. Ничего не осталось от прежнего здания, все современное, ухоженное, эстетически соответствующее учебе и отдыху детей.

«Уверен, что созданные комфортные и удобные условия для обучения детей позволят им лучше развиваться, а мы со своей стороны продолжим работу по обновлению образовательных организаций округа, чтобы каждое учреждение стало современным, а дети приходили в них с радостью», - отметил Гречищев.

Ученики поделились с руководителем округа своими впечатлениями о новой школе, отметив, что рады появлению собственной спортивной площадки.