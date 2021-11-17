РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Подольские спортсменки спортшколы «Пахра» вышли в полуфинальный этап первенства России по волейболу, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

Сборная Московской области по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения стала победителем межрегиональных соревнований Центрального федерального округа первенства России - 2022 и завоевала путевку в полуфинальный этап первенства России, который запланирован на январь 2022 года.

В сборной участвовали спортсменки отделения «Волейбол» спортшколы олимпийского резерва «Пахра» Подольска: Арина Исакова, Елизавета Комарова, Анастасия Орешкина, Мария Попкова, Диана Рогова, Арина Шукалина. Их и старшего тренера команды Московской области Игоря Чутчева (заведующего отделением «Волейбол» СШОР «Пахра») поздравили с заслуженной победой. Им также пожелали дальнейших успехов.