РИАМО - 17 ноя. Доходы консолидированного бюджета Московской области в 2022 году могут составить 1 трлн рублей, а расходы - свыше 1 трлн рублей, сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

«Параметры консолидированного бюджета по нашим оценкам - это 965 млрд рублей доходов. Расходы у нас в следующем году превысят триллион», - сказала Масленкина в ходе публичных слушаний по проекту подмосковного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Она отметила, что с муниципалитетами будет проводиться работа над наращиванием налоговый базы.

«Будем надеяться, что и доходная часть составит триллион», - подчеркнула Масленкина.

Расходы регионального бюджета в 2022 году запланированы в объеме 807 млрд рублей, из них 734 млрд рублей собственных средств, что выше показателей текущего года на 11%. Расходы сформированы по 19 государственным программам, из которых наиболее крупные - это «Образование Подмосковья», «Здравоохранение Подмосковья», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Социальная защита населения Московской области».

«У нас был (в 2020 году - ред.) 2%-ный темп роста по собственным доходам субъекта. Это исторический минус. Но в текущем году мы видим небывалый всплеск - плюс 24%. В условиях такой высокой базы мы планируем будущий период также с высокими темпами роста», - добавила Масленкина.

Она отметила, что объем собственных доходов бюджета Московской области в 2022 году запланирован на уровне 690 млрд рублей.

В целом ожидаемые доходы регионального бюджета в следующем году составят 763 млрд рублей.