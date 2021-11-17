РИАМО - 17 ноя. В Международный день недоношенных детей молодую маму Алину Королеву вместе с тремя дочерьми выписали домой из Видновского перинатального центра. Поздравить семью приехал глава Ленинского округа Алексей Спасский, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Алексей Спасский поблагодарил коллектив медицинского учреждения за профессионализм и пожелал здоровья маме и малышам.

Тройня появилась на свет в начале сентября намного раньше срока, каждая из девочек весила меньше килограмма. Выхаживание таких младенцев – один из профилей Видновского перинатального центра. За 8 лет его работы здесь родилось около 4 тысяч недоношенных детей, в том числе 350 малышей с экстремально низкой массой тела.

Специалисты ВПЦ не только сохраняют новорожденным жизнь, но и обеспечивают хорошие показатели их здоровья к моменту выписки, а затем наблюдают за их развитием до трехлетнего возраста.

«Видновский перинатальный центр пользуется популярностью среди жительниц Ленинского округа и других муниципалитетов Подмосковья, а также заслуженным авторитетом в профессиональных кругах», - отметил Алексей Спасский.

Несколько лет подряд коллектив ВПЦ занимает призовые места по итогам конкурса «Перекличка перинатальных центров России».