РИАМО - 17 ноя. С 9 по 16 ноября в Одинцовском округе отработано 719 обращений от жителей муниципалитета на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации округа.
Сводку по текущей ситуации обсудили на оперативном совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова. По данным местного Центра управления регионом, чаще всего закрытые обращения касались сфер благоустройства, ЖКХ, а также состояния дорог – 473, 150 и 96, соответственно. В ближайшие дни профильным подразделениям предстоит отработать еще 176 проблемных вопросов.
Он добавил, что по отработке задач, помимо качества и соблюдения сроков, необходимо выстраивать коммуникацию с заявителями, держать их в курсе того, как власти округа решают озвученную проблему.
«Для этого у нас есть окружной ЦУР и ответственные по всем направлениям», - подчеркнул глава Одинцовского округа.
Один из озвученных вопросов касался нерегулируемого пешеходного перехода в Новой Трехгорке, который одновременно выполняет функции «лежачего полицейского». Заявитель указал, что помимо отсутствия необходимой разметки и индикации переход неудобен для пешеходов – слишком узкий. Глава округа поручил привести объект в надлежащее состояние.
Также Иванов поручил подготовить обращение в адрес территориального управления Росимущества с просьбой передать в муниципалитет заброшенное здание на Коммунистическом проспекте в Голицыне для социальных нужд. Последние 4 года объект находится в запустении. Глава муниципалитета добавил, что в качестве временной меры необходимо закрыть периметр территории вокруг здания, чтобы ограничить доступ посторонних лиц.
На совещании рассмотрели и проблемные вопросы, касающиеся крупных микрорайонов. Так, жители ЖК «Изумрудная долина» в деревне Солманово указали на отсутствие разметки для спецтранспорта.
Как сообщила начальник управления капитального строительства окружной администрации Елена Дедушева, застройщик уже заказал необходимые дорожные знаки, до 27 ноября – в соответствии с гарантийным письмом – работы будут выполнены.
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