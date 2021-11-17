РИАМО - 17 ноя. С 9 по 16 ноября в Одинцовском округе отработано 719 обращений от жителей муниципалитета на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сводку по текущей ситуации обсудили на оперативном совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова. По данным местного Центра управления регионом, чаще всего закрытые обращения касались сфер благоустройства, ЖКХ, а также состояния дорог – 473, 150 и 96, соответственно. В ближайшие дни профильным подразделениям предстоит отработать еще 176 проблемных вопросов.

«Постепенно расшиваем те проблемы, на которые ранее указывали жители нашего округа на портале «Добродел». Из статистики видим, что решение большинства вопросов – дело нескольких дней, иногда даже часов. Вместе с тем, некоторые вопросы, особенно в сфере имущественных отношений, требуют более детальной проработки. Здесь мы находимся в тесном взаимодействии с коллегами из регионального правительства», - сказал Иванов.

Он добавил, что по отработке задач, помимо качества и соблюдения сроков, необходимо выстраивать коммуникацию с заявителями, держать их в курсе того, как власти округа решают озвученную проблему.

«Для этого у нас есть окружной ЦУР и ответственные по всем направлениям», - подчеркнул глава Одинцовского округа.

Один из озвученных вопросов касался нерегулируемого пешеходного перехода в Новой Трехгорке, который одновременно выполняет функции «лежачего полицейского». Заявитель указал, что помимо отсутствия необходимой разметки и индикации переход неудобен для пешеходов – слишком узкий. Глава округа поручил привести объект в надлежащее состояние.

Также Иванов поручил подготовить обращение в адрес территориального управления Росимущества с просьбой передать в муниципалитет заброшенное здание на Коммунистическом проспекте в Голицыне для социальных нужд. Последние 4 года объект находится в запустении. Глава муниципалитета добавил, что в качестве временной меры необходимо закрыть периметр территории вокруг здания, чтобы ограничить доступ посторонних лиц.

На совещании рассмотрели и проблемные вопросы, касающиеся крупных микрорайонов. Так, жители ЖК «Изумрудная долина» в деревне Солманово указали на отсутствие разметки для спецтранспорта.

Как сообщила начальник управления капитального строительства окружной администрации Елена Дедушева, застройщик уже заказал необходимые дорожные знаки, до 27 ноября – в соответствии с гарантийным письмом – работы будут выполнены.